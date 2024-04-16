İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, geçtiğimiz Cumartesi günü oynanan Altay-Çorum FK maçını anlatan TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan’a tepki gösterdi.

Meclis dünkü oturumunda konu ile ilgili bir açıklama yapan Temur, İl Genel Meclisi olarak Çorum FK’nın yanında olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyledi.

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan’ı yanlı maç anlatımından dolayı kınayan Temur; “Sn. Erdoğan Arıkan Çorum FK-Altay maçı sunuculuğunu TRT Spor ekranlarından yaparken bir tane kötü yorumumu yazın özür dileyeceğim demişsin sadece bir tanesini yazayım Ferhat Yazgan yerde yatarken, bunlar zaman geçirmeye yönelik hareketler, şimdi bakın az sonra hiçbir şey yokmuş gibi ayağa kalkıp koşacak diye dalga geçtin, bu sadece bir tanesi seni çok severdim duruşunu da beğenirdim ancak Çorumsporumuza yaptığın bu yanlıştan dolayı şiddetle kınıyorum ve özür dilemeni bekliyorum. Ayrıca Oğuzhan Yalçın başkana da atıfta bulunmuşsun ondanda ayrıca bir özür dilemeni bekliyorum.” ifadelerini kullandı