MHP İl Genel Meclisi Grup Başkanvekili Selim Dölcü, ihtisas komisyonlarının üye sayılarının 7 ve 4 olarak belirlenmesini “CHP’yi kurtarma operasyonu olarak” nitelendirdi.

Muhammed Fatih Temur’un başkanlığında toplanan İl Genel Meclisi’nde ihtisas komisyonlarının üye sayılarına MHP grubundan itiraz geldi.

Meclis Başkanı Temur, Plan ve Bütçe ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun üye sayısının 7, diğer komisyonların üye sayısının ise 4 olması yönünde AK Parti ve CHP grubunun teklifini oylamaya sundu. MHP grubu ise komisyonların üye sayısının 5 ve 3’erli olması yönünde görüş bildirdi. Yapılan oylama sonucu MHP’nin önerisi reddedildi.

Komisyonların oluşturulmasının ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, “Burada CHP’yi kurtarma operasyonu yapıldı. Meclis’in geçmiş yıllarda uyguladığı teamüller vardı. Bu sefer neden bu teamüllere göre hareket edilmiyor?” dedi.

Dölcü’ye yanıt veren Meclis Başkanı Temur ise yasaların teamüllerden önce geldiğini hatırlatarak, “Ne bizim CHP’yi kurtarmaya, ne de CHP’nin kendisini kurtarmaya ihtiyacı var. Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Saadettin Akgül de yaptığı konuşmada komisyon üye sayısının yasa gereği neyse o şekilde belirlendiğini söyledi.