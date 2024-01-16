TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında Meclis Genel Kurulu’nda terörle mücadeleye ilişkin bilgilendirme oturumu düzenlendi. İlk olarak konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Türkiye, sorunlarını çözmeye muktedir bir devlettir. Terör belasını da bütün unsurlarıyla tasfiye edecek, yok edecek, tarihin çöplüğüne atacaktır. Terörün önündeki en büyük engel, demokratik meşruiyetimizin kaynağı TBMM'dir, bizatihi siyasetin kendisidir, buradaki milletvekilleri, TBMM'nin ruhudur" dedi.

"TERÖR KORİDORUNU PARÇALADIK"

Ardından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler söz aldı. Terör örgütüne ağır darbeler vurduklarını ifade eden Bakan Güler terör koridorunu parçaladıklarını belirtti. Terör örgütünün hareket etme kabiliyetini bitirdiklerini ifade eden Güler, PKK'ya ağır darbeler vurulduğunu kaydetti.

"KİLİT KAPATILDI"

Bakan Güler'in konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

"Pençe Kilit Operasyonları ile kilit kapatılmıştır. Eğer orada olmasaydık, kendi şehirlerimizde daha büyük bedeller ödeyecektik. Bugün artık yurt içinden şehit haberi gelmiyor. Bugün Gabar'da petrol çıkarılıyor, Hakkari'nin yaylalarında festivaller yapılıyorsa, bunlar terörü kaynağında yok etme stratejimizin sonucudur."

78 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

"Pençe bölgesinde üs bölgelerimize PKK'lı teröristlerin 3 bin 151 taciz ve sızma girişimi oldu. Bu saldırılara mukabil Irak'ın kuzeyinde 1689 terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 114 hedef imha edildi. Terör koridorunu parçaladık. Son 5 günde 78 terörist etkisiz hale getirildi."

BAKAN FİDAN: PKK TÜRKİYE'DE ZEMİN KAYBETTİ

Bakan Güler'in ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan konuştu. Bakan Fidan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

"Tüm terör örgütlerinin kökünün kalıcı bir şekilde yok edilmesi elzemdir. Barışın sürdürülmesi dış politikamızın önceliği. Bölücü örgüt geldiğimiz noktada artık Suriye ve Irak'ın milli güvenlik tehdidi haline gelmiştir. Türkiye'de zemin kaybeden PKK sınır ötesine kaymıştır. Tehdidi kaynağında bertaraf ediyoruz. Örgütü ayakta tutan ve gelir sağlayan kaynaklarını teker teker yok ediyoruz."

"ÖRGÜTÜN SON KULLANIM TARİHİ GEÇTİ"

"Terör örgütünün son kullanım tarihi geçmiştir. Bölücü terör örgütüne sınırlarımız boyunca ve ötesinde kendini güvende hissedebileceği hiçbir alan bırakmayacağız."

KYB'YE PKK GÖNDERMESİ

KYB'nin Irak'ta PKK'ya alan açtığını belirten Bakan Fidan, "Süleymaniye'ye yönelik yaptırımlarımıza rağmen KYB, PKK'ya müzahir tutumunu değiştirmezse daha ileri tedbirler almakta tereddüt etmeyeceğiz" şeklinde konuştu.