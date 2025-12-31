Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy, vefatının 89. yıl dönümünde düzenlenen özel bir programla anıldı.

Çorum Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Akif’in Vefatından Önceki Son Günleri” konulu konferans gerçekleştirildi.

Turgut Özal Konferans Salonu’nda yapılan programa Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Konferansta konuşmacı olarak Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan yer aldı. Prof. Dr. Arıcan, Mehmet Âkif Ersoy’un vefatından önceki son günlerini, düşünce dünyasını ve bıraktığı manevi mirası anlatarak katılımcılara kapsamlı bilgiler sundu. Program, dinleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Konferansın sonunda Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’a, Çorum Valisi Ali Çalgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından çiçek takdim edildi. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.