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İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti’den İl Genel Meclisi Üyeliği için yeniden müracaatını yaptı.

2 DÖNEM KÖYDES'TE ENCÜMEN ÜYELİĞİ YAPTI

2021 yılından bu yana İl Genel Meclisi Başkanlığını yürüten, görev yaptığı süreç içerisinde de 2 dönem KÖYDES seçimlerinde encümen üyesi olarak seçilen Mehmet Bektaş, yeniden AK Parti’den İl Genel Meclisi Üyeliği için başvuruda bulundu.

‘ADALETLE HİZMET ETTİM’

Muhtarlardan gelen yoğun destek üzerine yeniden başvuruda bulunduğunu aktaran Mehmet Bektaş, “Görevde olduğum süre içerisinde her bir muhtarımla istişare halinde olma ve her muhtarımın talebini yerine getirme gayreti içerisinde oldum. Başkanlık döneminde hiçbir köyümüzü ayırt etmeden, adaletle hizmet etmeye çalıştım. Yeni dönemde de aynı hizmet aşkı ve adaletiyle merkezde 198 köy, toplamda 759 köy ile 393 bağımlısı mahallelerle toplam 1152 köye hizmet etmek için aday oldum” dedi.