Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Çıplak ziyarete ilişkin mesajında, "“Türk Dünyasının Bilge Lideri, Muhterem Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’yi ziyaret ettik. Kendilerinin gayet sağlıklı olduğunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduk. Teşkilatlarımız adına emir ve talimatlarını aldık. Sayın Genel Başkanımız, tüm teşkilatlarımıza ve kıymetli hemşehrilerimize selam ve muhabbetlerini ilettiler. Yüce Mevla’dan, Liderimize sağlıklı ve uzun ömürler ihsan etmesini niyaz ediyorum.” ifadelerine yer verdi.