MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu’nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

Çıplak, mesajında, “Türk milletinin yetiştirdiği kıymetli devlet adamlarımızdan, İçişleri ve Milli Savunma eski Bakanımız, geçmiş dönem MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Sabahattin Çakmakoğlu Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Türkiye'nin kritik dönemlerinde ülkemiz için önemli hizmetlerde bulunan Sabahattin Çakmakoğlu'na Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.