Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi'ne yapılacak gündüz bakımevinin temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'a hızlı tren göndermesinde bulunarak; 'CHP ve Mehmet Tahtasız’ın engelleme girişimlerine rağmen hızlı trenin temelini attık’ dedi

Çorum'un yüzyıllık hayali olan demiryolunun gerçeğe dönüştüğünü belirten Başkan Aşgın; "Yüzyılın hayali olan demiryolunun temelini geçtiğimiz Cumartesi günü attık. 1930’lu, 40’lı, 50'lili yıllarda İsmet İnönü şehrimize geldiği zaman her geldiğinde ‘şehrimize şimendifer istiyoruz’ şeklinde pankart asılırdı. Şimendiferi unuttuk ama tren idealini şehrimiz unutmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız en güçlü şekilde Çorum’a yapılacak hızlı tren projesinin arkasında durdu. Cumhuriyet Halk Partisi’nin engelleme girişimlerine rağmen, Mehmet Tahtasız’ın engelleme girişimlerine rağmen temeli attık. En geç 3.5-4 yıl içinde inşallah Ankara’dan Çorum 1 saat 15 dakika olacak. Bu demiryolundan sadece vatandaşlarımız değil, ihracat rekorları kıran Çorumlu sanayicilerimiz de yük treninden yararlanacak ve ürünlerini limanlara, havalimanlarına ulaştıracak." şeklinde konuştu