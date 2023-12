Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenleri, Salamanca Üniversitesi'nde gerçekleştirilen iklim değişikliği çalıştayına katıldı.

12-14 Aralık tarihleri arasında İspanya'nın Salamanca şehrinde düzenlenen ve iklim değişikliği konusunda uluslararası işbirliğini ve çözüm arayışlarının ele alındığı İklim Değişikliği çalıştayına Çorum’dan Mehmetçik Anadolu Lisesi öğretmenleri katıldı.

Çalıştayda Almanya merkezli Gertrud-Koch-Gesamtschule Troisdorf-Sieglar okulunun koordinatörlüğünde yapılan "Climate Without Borders; The Key to Achieving a Clean and Healthy Environment" adlı Erasmus+ projesinde yer alan Türkiye, Polonya ve Yunanistan'dan gelen okullar yer aldı.

Programın birinci gününde, iklim değişikliği araştırmalarındaki yeni gelişmeler ve doğanın topluma katkıları konulu bir sunum gerçekleştirildi.

Proje ortaklarının okul tanıtımları ve ülkelerinin iklim özelliklerinin sunumunun yapıldığı çalıştayda, Salamanca Üniversitesi ve şehir tanıtılarak, katılımcılara yerel kültür hakkında bilgi verildi.

İkinci gün ise, kentsel ve kırsal alanlarda iklim değişikliğine uyum ve bu değişikliği azaltmak için doğa temelli çözümler tartışıldı. Güncel çevre sorunları üzerine yapılan tartışmalarda, iklim değişikliği ile ilgili yeni gelişmeler paylaşıldı.

Kentsel ve kırsal alanlarda iklim değişikliğine dair çözüm yollarının ele alındığı çalıştayda

"Doğa bize ne getiriyor?" sorusu üzerinden yapılan tartışmalarla, katılımcıların düşünce ve çözüm önerilerini ortaya koymaları sağladı.

Programın üçüncü ve son günü ise çevre sorunlarına girişimci çözümler, ekosistem kavramının anlamı, kentsel ve kırsal alanlarda iklim değişikliğine çözümler, doğa bir şehri nasıl inşa eder gibi konularda seminerler düzenlendi. Salamanca Üniversitesi'nin çevre ve tarımla ilgili bilimsel ve pratik uygulamalar geliştiren “Yeşil Ofisi”ni ziyaret edilerek çevresel sorumlulukları ele alan deneyimler paylaşıldı.

"Climate Without Borders; The Key to Achieving a Clean and Healthy Environment" isimli çalışma, iklim sorunlarının ulusal sınırları aşan bir bağlantıyı vurguluyor.

Temiz ve sağlıklı bir çevre elde etmek için dünya genelinde bireyler, topluluklar ve uluslar arasında ortak bir işbirliğini amaçlayan proje, öğrencilerin olumlu şeyler üretmeye teşvik edilmesi, karbon ayak izinin hesaplanması, alternatif enerji kaynaklarının öğrenilmesi gibi hedeflere sahip.

Gençleri iklim değişikliği konusunda girişimci olmaya teşvik eden ve uluslararası toplantılarda çözüm önerilerini sunabilecek düşünce liderleri yetiştirmeyi amaçlayan projeyi Mehmetçik Anadolu Lisesi Öğretmenleri, iklim değişikliği konusunda farkındalık oluşturmak ve çözüm üretmek adına önemli bir adım olarak görüyor. (Haber Merkezi)