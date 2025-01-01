Anadolu Gençlik Derneği Çorum Şubesi, fethin 1394’nci yıl dönümü nedeniyle Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi programı düzenledi.

Önceki akşam Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleşen programa Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, SP İl Başkanı Faruk Cıdık, Hak İş İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, Memur Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, Diyanet Sen Şube Başkanı İsmail Şanal, AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakan Ungever’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını AGD Çorum Şube Başkanı Emrah Bacaksız yaptı.

Emrah Bacaksız’ın konuşmasının ardından günün anlam ve önemine binaen İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Bekiroğlu konferans verdi.

Konuşmanın ardından kaşif grupları öğrencileri oratoryo gösterisi yaptı.

Programda Liseler düzeyinde gerçekleşen Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.