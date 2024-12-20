Anadolu Gençlik Derneği – Milli Gençlik Vakfı her yıl olduğu gibi bu yıl da Çorum’da Mekke’nin Fethi programı düzenleyecek. Bu yıl ki Fetih programlarının ana teması ise Kudüs olacak.

31 Aralık Salı günü saat 19.30’da Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek olan Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi programında Grup Çağrı sahne alacak.

Programda İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Harun Bekiroğlu ise konferans verecek.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “Efendimizin(sav) buyruğu üzere toplanan İslam ordusu gibi iman, aşk ve azimle Kudüs’ün Fethi için bir araya gelelim!” ifadeleri kullanıldı.

Geceye tüm Çorumlular davet edildi.