Çorum Belediyesi ekipleri, çevre ve insan sağlığını tehdit eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak ve görüntü kirliliğine son vermek amacıyla derelerde temizlik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Melikgazi Deresi’nde başlatılan çalışmayı yerinde inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir ve Su ve Kanalizasyon Müdürü Yasemin Ağca Kafa ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Aşgın yaklaşık 1200 metre mesafede temizlik ve ıslah çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Derelerde bundan sonraki süreçte sorun yaşanmaması adına kalıcı çalışmalar yaptıklarını belirten Başkan Aşgın “İlimizin genelinde bulunan derelerde temizlik ve ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Dere yataklarını her türlü kirlilikten arındırarak halkımızın sağlığını tehdit edecek unsurların önüne geçmek için ekiplerimiz aralıksız çalışıyor. Melikgazi Deresinde yaklaşık 1200 metre uzunluğunda alanda tabandaki deformasyonlardan kaynaklı çalışma yapıyoruz. Ot ve çöplerden arındırıldıktan sonra dere içerisine 500 metreküp beton dökerek tabanda iyileştirme çalışması yapacağız” dedi.