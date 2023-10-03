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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün eylül ayı enflasyon verilerini aktardı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 olarak gerçekleşti.

Ocak 2024'te alınacak maaşlar açısından yılın son 6 ayındaki enflasyon verisi memur ve emeklilerinin maaşlarını hesaplanmasında önemli yol oynuyor.

Bu zam oranından ayrıca Bağ-Kur ve SSK emeklileri ile asgari ücretlilerin maaşları da şekilleniyor.

Eylül ayından sonra ekim, kasım ve aralık ayı enflasyonlarının açıklanması ile birlikte maaşlara yansıyacak 6 aylık zam oranı netleşecek.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN 3 AYLIK ENFLASYON FARKI

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre ile memur ve memur emeklisinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu.

Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 4,75 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayı için yüzde 9,49, ağustos ayı için de yüzde 9,09, eylül ayı için de yüzde 4,75 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

ZAM ORANI YÜZDE 25,11

Böylece sadece 3 ayda alınacak zam oranı yüzde 25,11 oldu.

Bir önceki maaşlar bu zam oranını dışında refah payı verilerek oluşturulmuştu.

Şu an uygulanan en düşük memur maaşı bugünkü rakamla 22 bin 77 liradan 5 bin 543 lira zamla birlikte 27 bin 620 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı ile 7 bin 500 liradan 1.883 lira zamla 9 bin 383 liraya çıkacak.

İŞ YERLERİNE YAPILACAK KİRA ZAMMI BELLİ OLDU

Eylül ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Eylül ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 4,75 yıllık yüzde 61,53 oldu.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 55,30 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 55,30 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 56,28 olmuştu.

Konutlarda kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar yüzde 25 olacak.

Haber7.com