Memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme sürecinde henüz uzlaşma sağlanmadı. Hükümetin yaptığı zam tekliflerini yetersiz bulan memurlar bugün iş bırakma eylemi yapıyor.

2 TEKLİF DE KABUL EDİLMEDİ

Hükümetten yapılan ilk teklifte 2026'nın ilk yarısı için yüzde 10, ikinci yarısı için yüzde 6 zam, 2027'nin her iki yarısı için de yüzde 4 zam teklif edilmişti. Teklifin Memur-Sen tarafından kabul edilmemesinin ardından hükümet cuma günü yeni bir zam teklifi yapmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, cuma yapılan ara müzakereler sonrasında taban aylığa 1000 lira ek artış teklif ettiklerini duyurmuştu. Ancak bu teklif de memur temsilcileri tarafından yeterli bulunmadı ve iş bırakma kararı alındı.

BAZI ŞEHİRLERDE TREN SEFERLERİ AKSADI

Ulaştırma hizmet kolundaki çalışanların başlattığı iş bırakma eylemi sonrası İzmir Banliyösü İZBAN, bugünkü seferlerini iptal etti.

İZBAN'ın X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Memurların ülkemiz genelinde gerçekleştireceği bir günlük iş bırakma eylemi nedeniyle, 18 Ağustos 2025 pazartesi tüm gün boyunca seferlerimizi iptal etmek zorunda kaldığımızı önemle belirtiriz."

Ayrıca iş bırakma eylemi nedeniyle TCDD Taşımacılık bünyesindeki Aydın, Denizli, Zonguldak ve Karabük'te tren seferleri iptal edildi.

İZBAN SEFERLERİ ÖĞLEN SAATLERİNDE YENİDEN BAŞLADI

Sabah seferleri yapılamayan İZBAN'dan öğlen yapılan açıklamada, "UÇMS, BTS ve Türk Ulaşım Sen'in aldı karar uyarınca ülkemiz genelinde yaşanan bir günlük memur eylemi nedeniyle iptal olan seferlerimiz işletmeye başlamıştır" denildi.

TAPU MÜDÜRLÜKLERİ BOŞ KALDI

Bayındır, Çevre, İnşaat, Yol, AFAD, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası (Bayındır Memur-Sen) da tapu müdürlüklerinde iş bırakma eyleminin uygulandığını açıkladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bayındır Memur-Sen, "İş bıraktık, hayatı durdurduk. Tapu Müdürlüklerimiz iş bırakma çağrımıza yanıt verdi!" diyerek tapu müdürlüklerinin boş olduğu görüntüleri paylaştı.

SENDİKALAR TEKLİFE TEPKİLİ

Sendikalar, Kamu İşveren Heyeti'nin sunduğu zam oranlarını ve sosyal hak tekliflerini yetersiz bulduklarını belirtti. Konfederasyonlardan yapılan benzer açıklamalarda, "Kamu çalışanlarının ekonomik koşullar karşısında korunması, enflasyon farkının yanı sıra refah payı verilmesi ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için müzakerelerin güçlendirilmesi şarttır" ifadelerine yer verildi.

İŞTE İŞ BIRAKMA KARARI ALAN KONFEDERASYONLAR

Memur-Sen

Türkiye Kamu-Sen

Devlet Memurları Konfederasyonu

Birleşik Kamu-İş

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu

Çalışan Sen

Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu

YURT-Sen

Mühendis Tek-Sen Konfederasyonu

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (Asim-Sen)

GÖZLER SON TOPLANTIDA

Sendikaların iş bırakma eyleminin ardından 19 Ağustos'ta yapılacak toplantı kritik önem taşıyor. Bu toplantıda ya anlaşmaya varılacak ya da süreç Hakem Kurulu'na taşınacak.

MEMURLAR NE İSTİYOR?

Memur-Sen olarak 2026'nın birinci altı ayında yüzde 10 refah payı, 10 bin lira taban aylığa zam, yüzde 25 oransal zam, ikinci altı ayında ise yüzde 20 oransal zam teklif ediyor. 2027'nin birinci altı ayında 7 bin 500 lira taban aylığa zam, yüzde 20 oransal zam ve ikinci altı ayında yüzde 15 artış talep ediyor.