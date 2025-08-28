Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, yaptığı açıklamada, memur ve memur emeklilerinin 2026-2027 zam oranlarının belirlendiği 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, memurlar ve emeklilerin yine hayal kırıklığına uğradığını belirtti.

2026-2027 dönemine ilişkin memur ve memur emeklileri toplu sözleşme görüşmelerinin ne yazık ki yine çalışanların lehine sonuçlanmaktan uzak bir biçimde tamamlandığını kaydeden Nuri Kuşcu, “İktidar ve yetkili sendika arasındaki görüşmeler göstermelik bir müzakere sürecinden öteye gidememiş, memur ve emekli milyonlarca vatandaşın temel beklentileri karşılıksız bırakılmıştır. Yıllardır tekrarlanan senaryo bu yıl da değişmemiştir. Enflasyonun çok altında kalan artış teklifleri, gerçek bir pazarlık zemininin olmaması ve kamu çalışanlarının haklarını savunması gereken sendikanın iktidarla uyumlu tavrı, sürecin meşruiyetini tartışmalı hale getirmiştir. Gerçeklikten Uzak Rakamlar. TÜİK’in kamuoyunu ikna etmekten uzak enflasyon verileri üzerinden yapılan hesaplamalar, çalışanların alım gücünü artırmak bir yana, onları daha da yoksullaştırmaktadır” dedi.

Bugün bir memur maaşının kiraya, temel gıda harcamalarına ve enerji faturalarına dahi yetmez hale geldiğini dile getiren Nuri Kuşcu, “Emekliler ise insanca yaşamaktan uzak, adeta yok sayılan bir hayat sürmeye mahkûm edilmiştir. Yetkili sendika, iktidarla gerçek manada pazarlık yapmakta yetersiz kaldığı kanaatindeyiz.

Toplu sözleşme masasında çalışanların hakkını savunması beklenen yetkili sendikanın sessizliği ve eleştiriye kapalı tavrı ise ayrı bir hayal kırıklığı yaratmaktadır.

Sendika, kamu çalışanlarının taleplerini güçlü bir şekilde masaya taşımak yerine, iktidarın çizdiği sınırlar içinde kalmayı tercih etmiştir. Bu durum, sendikal mücadelenin içinin boşaltıldığını ve çalışanların yalnız bırakıldığını göstermektedir” şeklinde kaydetti.

Memurlar da emekliler de bu tablonun faturasını her geçen gün daha ağır ödediğini anlatan Kuşcu, “Muhalefet olarak bizler, çalışanların haklarının gerçekten savunulduğu, adil, şeffaf ve katılımcı bir toplu sözleşme sisteminin hayata geçirilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

