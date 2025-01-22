Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 8.Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Mustafa Alagöz başkanlığındaki Merkez İlçe Yürütme Kurulu Üyeleri belli oldu.
AK Parti Merkez İlçe Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:
Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Ünal Cevizci
Teşkilat Başkanı: Meftun Koldaş
Seçim İşleri Başkanı: Hülya Karataş
Tanıtım ve Medya Başkanı: Mustafa Külcü
Yerel Yönetimler Başkanı: Şevket Şakar
Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Paşaoğlu
Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Cafer Erkoç
Ekonomi Başkanı: Murat Altınörs
Mali ve İdari İşler Başkanı: Recep Tayyip Sarıoğlu
İlçe Sekreteri: Neslihan Yenihan
Editör: Haber Merkezi