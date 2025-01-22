Geçtiğimiz günlerde AK Parti Çorum Merkez İlçe Başkanlığı 8.Olağan Kongresi’nde başkan seçilen Mustafa Alagöz başkanlığındaki Merkez İlçe Yürütme Kurulu Üyeleri belli oldu.

AK Parti Merkez İlçe Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı: Ünal Cevizci

Mustafa Alagöz mazbatasını aldı Mustafa Alagöz mazbatasını aldı

Teşkilat Başkanı: Meftun Koldaş 

Seçim İşleri Başkanı: Hülya Karataş 

Tanıtım ve Medya Başkanı: Mustafa Külcü 

Yerel Yönetimler Başkanı: Şevket Şakar

Sosyal Politikalar Başkanı: Fatma Paşaoğlu 

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Cafer Erkoç 

Ekonomi Başkanı: Murat Altınörs

Mali ve İdari İşler Başkanı: Recep Tayyip Sarıoğlu

İlçe Sekreteri: Neslihan Yenihan

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Editör: Haber Merkezi