Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneğinin 11. Olağan Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi.

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan Murat Ünel'in aday olmazken, Deliler köyü Muhtarı Yıldırım Külcü ile Aksungur köyü Muammer Kambur yarıştı.

Yapılan oylama sonucu Deliler köyü muhtarı Yıldırım Külcü 102 oy alarak Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı seçildi. Diğer aday Muammer Kambur ise 42 oyda kaldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurulun Divan Başkanlığı'nı Mustafa Uysal yaparken, başkan yardımcılığını Halil İbrahim Şimşek, katip üyeliği ise Salih Biçer yaptı.

Genel kurulda yönetim ve denetim kurulu raporları ile 2021-2022-2023 ve 2024 yılları gelir-gider bütçesi okunarak tek tek ibra edildi. Ayrıca 2025-2026 ve 2027 yılları tahmini bütçesi görüşüldü.

Ardından seçime geçildi. Yapılan oylama sonucu 102 oy alan Deliler köyü muhtarı Yıldırım Külcü başkan seçildi.

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ

Yıldırım Külcü başkanlığındaki Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği yönetimi şu isimlerden oluştu; Mutlu Kılıç, Murat Telli, Serkan Kırçı ve Özdoğan Köse

Denetim Kurulu; Ebubekir Sarıkaya, Kenan Çıtak ve Engin Balcı