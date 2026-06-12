Çorum Belediyespor’un ve Türkiye’nin gururu milli masa tenisçi Merve Peker, bir kez daha dünya sahnesine çıkıyor. Başarılı sporcu, 13-19 Haziran tarihleri arasında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenecek Down Sendromlular Dünya Masa Tenisi Şampiyonası’nda ay-yıldızlı formayla mücadele edecek.

Son yıllarda katıldığı Türkiye, Avrupa ve dünya organizasyonlarında önemli dereceler elde eden Merve Peker, daha önce dünya ve Avrupa şampiyonalarında kazandığı madalyalarla hem Çorum’un hem de ülkemizin gururu olmuştu.

Çorum Belediyespor’un milli sporcusu, Bulgaristan’daki şampiyonada da kürsüye çıkarak yeni bir başarı hikayesi yazmayı hedefliyor.