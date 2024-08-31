Merzifon Havalimanı Temmuz ayında 12 bin 121 yolcuya hizmet verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Amasya Merzifon Havalimanı’nın 2024 yılı Temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

İstatistiklere göre; 90 uçağın iniş kalkış yaptığı, 117 ton yük trafiğinin gerçekleştiği Amasya Merzifon Havalimanı, Temmuz ayında 12 bin 121 yolcuya hizmet verdi.

7 AYDA 80 BİN KİŞİYİ GEÇTİ

2024’ün ilk 7 ayında 80 bin 173 yolcuya hizmet veren Amasya Merzifon Havalimanı’nda 666 uçak trafiği gerçekleşirken yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise, 715 ton oldu.