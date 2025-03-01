Sektör temsilcilerinin ve çalışan sağlığı alanındaki uzmanların bir araya geldiği ‘Çalışan Sağlığında Sürdürülebilirlik İçin Sektör Buluşması’ etkinliği gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Yerleşkesi Ethem Erkoç Konferans Salonunda düzenlenen ve Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Çalmaz ile Arş. Gör. Dr. Emre Kele’in moderatörlüğünü yaptığı etkinliğin açılış konuşması MEHAM Müdürü Prof. Dr. Gülay Yılmazel gerçekleştirildi.

21. yüzyılda Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 2030 çerçevesinde merkezin amaçlarını ve faaliyetlerini açıklayan Prof. Dr. Gülay Yılmazel, Çorum’un bir sanayi şehri olduğunu ve sektöriyel düzeyde dinamiklerinin güçlü olduğunun altını çizerek, Çorum’da meslek hastalıklarının ve iş kazalarının önlenmesi amacıyla işveren temsilcileri ve iş sağlığı uzmanları başta olmak üzere yerel kurumlarla işbirliğinin önemini vurguladı.

Etkinlikte davetli konuşmacılardan Bilsar İnsan Kaynakları Yöneticisi Ebru Ayvalı, Çorum Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Yasin Emre Temur ve iş yeri hekimi ve Aile Hekimi Uzm. Dr. Mustafa Azak çalışan sağlığı ve uygulamaları hakkında bilgiler verdiler.

Etkinlikte merkezin 2024 yılında çıkan ‘Meslek Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Çalışan Sağlığında Sürdürülebilirlik’ kitabının tanıtımı da yapıldı. Konuşmacılara ve kitabın bölüm yazarlarına teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle etkinlik sona erdi.

