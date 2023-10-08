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Bugün sıcaklık doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredecek. Soğuk ve yağışlı hava ise yarından itibaren yurt genelinde etkisini hissettirmeye başlayacak ve sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşüşe geçecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirmelerini paylaştı. Bugün sıcaklık ülkemizin doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ancak gece saatlerinden itibaren İstanbul'un kuzey kıyıları, Kırklareli kıyıları, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.