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Türkiye'de Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle sıcaklıklar 6-10 derece düşecek, yurdun kuzeybatısı ve güneydoğusunda ise kuvvetli yağışlar görülecek. Meteoroloji Uzmanı Cengiz Çelik, "Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşmesini bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yurdun Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girdiğini belirten Çelik, yağışların Marmara, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de etkili olmaya başladığını söyledi. Çelik,

"Yağışlar akşam saatlerinden itibaren tüm yurdu etkileyecek, özellikle Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, yani en kuzey batıyla güneydoğu kesimlerinde kuvvetli olacak"diye konuştu.

Çelik, yağışların çoğunlukla sağanak şeklinde olacağını belirterek,

'Yağışlar, Marmara ve Batı Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek.'dedi.

Metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşebilir

Yağışlı havanın yarın doğuya doğru hareket etmeye başlayacağını aktaran Çelik, "Yağışlar pazartesi günü doğu bölgelerde etkili olacak. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli yağışlar bırakacak. Yağışlar özellikle Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun batısında çok kuvvetli olacak ve metrekareye 50 ila 100 kilogram arası yağış düşmesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

Hava sıcaklıklarına ilişkin Cengiz, "Sıcaklıklarda düşüşler başladı, yaklaşık 6 ila 10 dereceye kadar düşecek. Hafta sonunda 6 ila 10 derece düşen sıcaklıklar, salı ve çarşamba günü yurdun, özellikle batı kesimlerini etkileyecek yeni yağışlı ve ılık bir sistemin etkisi altına girmesiyle 6 ila 10 derece artarak tekrar mevsim normalleri civarına çıkacak" diye konuştu.