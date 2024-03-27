Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımda Çorum’a çağ atlatacak olan “Metrobüs” projesini yeni dönemde hayata geçireceğinin müjdesini verdi.

Aşgın “Yeni dönemde Metrobüslerle şehrimizi buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.” dedi.

Metrobüs projesini kamuoyuna ilan eden Başkan Aşgın, şehrin Doğu-Batı ekseninde trafiği rahatlatacak ve toplu taşımaya yeni bir seviye katacak metrobüs sistemini kuracaklarını açıkladı.

Metrobüs sistemiyle ilgili, bir ulaşım mühendisliği firmasına rapor hazırlattıklarını dile getiren Aşgın, “Firma bize, İstanbul'daki metrobüs sistemine benzer bir sistemin şehrimizde, işleri daha da kolaylaştıracağı, daha hızlı, daha kaliteli bir ulaşım sağlayacağı ve hemşehrilerimizin memnuniyetinin artacağı yönünde bir rapor verdi. Artık son aşamalarındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte körüklü otobüslerimize ilave olarak metrobüslerle de şehrimizi buluşturacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Uygulamanın taslağında yer alan detaylarla ilgili bilgi veren Başkan Aşgın, Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü ile hastane-stadyum-terminal bölgesine mevcut otobüslerin yerine sadece birkaç büyükşehirde kullanılan metrobüs ile ana arter ulaşımı sağlayacaklarını ifade etti.

Ayrıca, ana artere bağlı tali güzergahlardan otobüslerle metrobüs hattını entegre edeceklerini de belirten Aşgın, “Transfer noktalarında hemşehrilerimiz ilave ücret ödemeksizin konforlu ulaşımın keyfine varacak.” dedi.