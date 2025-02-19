Osmanlı İmparatorluğu döneminde yaşadığı öğrenilen Halil Ağa'nın rivayete göre eşlerinden yana pek yüzü gülmemiş. İlk eşiyle sorunlu bir ilişkisi olan Halil Ağa, ikinci evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamamış.

ANNESİ DE GELİNLERLE SORUN YAŞADI

İki eşiyle de sorunlar yaşayan Halil Ağa'nın sıkıntılarına bir de annesinin gelinleriyle olan kavgaları da eklenince günleri, ayları ve hatta yılları üçü arasındaki bitmek bilmeyen sorunlarla mücadele etmekle geçmiş.

EŞLERİNDEN İNTİKAM ALMAK İSTEDİ

Zamanla sıkıntıdan yatağa düşen ve dünyadan göçüp gitmeden önce iki eşinden de intikam almak isteyen Halil Ağa, dönemin imamlarından birinin yanına giderek öldükten sonra mezar taşına "Karı dırıltısından öldü" başlıklı şöyle bir cümle yazdırılmasını istemiş;

Merhum ve mağfûr

İla rahmeti Rabbihi'l-Gafur

Karı dırıltısından vefât eden

Es-Seyyid Halil Ağa

Ruhuna Fatiha

Sene 1260 (1844)"