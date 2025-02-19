MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Mehmet İhsan Çıplak, açıklamasında, "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak şunu belirtiyoruz: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde önceden planlanmış tetkik, tahlil ve check-up için Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezi'ne giriş yapmıştır. Yapılan muayene ve değerlendirmeler sonucunda, daha önceden ameliyat geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilerek başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin en kısa sürede mesaiye başlayacağını belirten Çıplak, "14 Şubat 2025 tarihi itibariyle tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız, taburcu edilerek Ankara'ya dönmüş, nekahat döneminin ardından Allah'ın izniyle en kısa sürede mesaisine başlayacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında yayılan haberlere tepki gösteren

Çıplak, "Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet odaklarının ve fitne şebekelerinin korkusu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almayan hainler, sosyal medya üzerinden yalan ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet şebekeleri, liderimizin dik duruşundan, milletine olan sadakatinden ve vatanı için verdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, Liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir” şeklinde belirtti.

Devlet Bahçeli hakkında haber yapanları ve süreci yakından takip ettiklerini belirten Çıplak, "Fakat unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler, er ya da geç milletin tokadıyla karşılaşacaktır. Sayın Genel Başkanımız dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Onun nefesi, sesi ve yüreği Türk milletinin her ferdinde yankılanmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi yalanı yayarlarsa yaysınlar, inancı güçlü olanın iradesi de güçlü olur. Biz de unutmayacağız. Liderimizin sağlığı üzerinden yürütülen bu kalleşçe kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle sürdürülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir. Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız. Türk milleti, liderine sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inancına yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir” diyerek açıklamasını tamamladı. (Haber Merkezi)