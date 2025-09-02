Çorum’un yetiştirdiği büyük değerlerden, bilim ve ilim adamı Prof. Dr. Arif Ersoy, vefatının beşinci yıl dönümünde dualarla anıldı.

Milli Görüş partisinde uzun yıllar görev yapan Çorum'da 1994 ve 2002 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Arif Ersoy, belediye başkanlığı döneminde Çorum’a yaptığı hizmetlerle Çorum’un halkının gönlünde taht kurmuş, hiçbir ayırım yapmadan Çorum’un tamamına hizmet eden ve belediye başkanlığı döneminden sonra da Çorum’a hizmet etmeye devam etmişti.

İlim ve bilim adamlığı, dava adamlığı ile verdiği hizmetlerin yanı sıra beyefendi kişiliği ile de bilinen Arif Ersoy’un vefatının beşinci yıl dönümünde Hıdırlık Camii’nde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Ardından mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Çorum siyasetinde derin izler bırakan, iki dönem Çorum Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Arif Ersoy, vefatının 5. yıldönümünde kabri başında anıldı.

Prof. Dr. Arif Ersoy’u bu yıl sadece Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Arif Ersoy’un oğlu, kızı, kardeşleri ve birkaç aile yakını kabri başında dualarla andı.

Merhum Arif Ersoy’un Hıdırlık’taki kabrini ziyaret eden Başkan Aşgın, merhum Ersoy’un hem şehir hem de ülke için büyük bir değer olduğunu vurguladı. Başkan Aşgın “Rahmetli hocamız gibi bizim de hedefimiz Çorum aşkıyla, memlekete hizmet ile, hayır ile anılmak; arkamızda hoş bir sada bırakmak.” dedi.

Ersoy’un ardından güzel hatıralarla ve dualarla anıldığını dile getiren Aşgın, “Hocamıza Mevla’dan gani gani rahmet diliyorum. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun” ifadelerine yer verdi