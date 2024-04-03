Çorum Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkları bayram ziyaretine hazırlıyor.

Mezarlıklarda bayram öncesi genel temizlik, ot biçme, bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor.

Mezarlık ziyaretlerinin yoğun olduğu arife günü öncesinde Çorum Belediyesi çalışmalarını hızlandırdı.

Ulu Mezarlık, Çiftlik Mezarlığı, Hıdırlık Mezarlığı ve Bayat Mezarlığında bakım ve temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, mezarlıkları bayrama hazır hale getiriyor.

Çorum Belediyesi'nin çalışmalarıyla birlikte, bayram öncesi mezarlıkların daha güzel ve düzenli bir görünüme kavuşuyor.

Vatandaşların gönül rahatlığıyla mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, “Kurban Bayramı öncesi vatandaşlarımızın mezarlık ziyaretleri yoğunlaşacağı için ekiplerimiz mezarlıklarımızda yapılması gereken çalışmaları büyük bir titizlikle yapıyor. Çorum Belediyesi olarak mezarlık ziyaretlerinin daha nezih bir ortamda gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemleri alıyoruz.” diye konuştu.