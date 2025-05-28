Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen “2025 Mezuniyet Sergisi”, Hitit Üniversitesi Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezinde sanatseverle buluştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, sanatın ve sanatçının önemine vurgu yaparak, mezun olacak öğrencilerimize yeni hayatlarında başarı temennisinde bulundu.

Serginin oluşum aşamasına dair bilgi veren, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Muteber Burunsuz, sanatseverle buluşan serginin, dört yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu dile getirerek, geleceğin sanatçı adaylarını tebrik etti.

Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin müzik dinletisi eşliğinde açılışı yapılan 2025 Mezunlar Sergisinde; 19 öğrencinin, tuval üzerine akrilik, yağlı boya ve karışık teknikle hazırladığı 85 eser bulunuyor.

Serginin açılış törenine, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başcı, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Sergi, Hitit Üniversitesi, Kuzey Kampüs Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezinde 27 Mayıs’a kadar ziyarete açık kaldı.