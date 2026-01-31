Çorum’da sanayi ve eğitim iş birliğini güçlendirecek 11 milyon TL bütçeli projenin imzaları atıldı.

Proje kapsamında modernize edilecek atölyelerde eğitim gören öğrencilere burs ve mezuniyet sonrası yüzde 100 istihdam garantisi sağlanacak.

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ortaklığında yürütülen proje, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan Sosyal Geliştirmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında destekleniyor.

Toplam 11 milyon TL bütçeye sahip olan proje, gençlerin mezun olur olmaz istihdama katılmasını sağlayan üretim odaklı bir model sunuyor.

Proje kapsamında Çorum’un mesleki eğitimde öncü kurumları olan Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin altyapısı güçlendirilecek.

Her iki okulda bulunan toplam 5 atölye, dijital üretim, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi anlayışıyla modernize edilecek.

Öğrenciler, güncel teknolojiyle donatılan bu atölyelerde, sanayideki gerçek üretim ortamlarına en yakın şartlarda eğitim görecek.

Proje kapsamında 9. sınıfı tamamlayan öğrenciler, mesleki beceri testleri ile ilgi ve yeteneklerine göre yönlendirilecek. Öğrenciler, Makine Teknolojileri, Metal Teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojileri, Mobilya ve İç Mekân Tasarımı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, alanlarında, sanayinin doğrudan ihtiyaç duyduğu becerilere odaklanan uygulamalı ve üretim temelli eğitimler alacak.

Bu sayede öğrenciler; yalnızca diploma sahibi değil, üretim süreçlerine hâkim, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak mezun olacak.

Eğitim sürecinde başarı gösteren öğrencilere Çorumlu sanayiciler tarafından burs desteği sağlanacak.

En önemli detay ise mezuniyet sonrası yüzde 100 istihdam garantisi sunulması olacak.

Bu proje ile Çorum’un nitelikli iş gücü potansiyeli artacak, sanayinin uzun süredir ihtiyaç duyduğu aranan eleman ihtiyacı karşılanacak, mesleki eğitimin toplum nezdindeki algısı güçlenecek, sanayi, eğitim ve kamu kurumlarını ortak bir vizyonda buluşturan proje mesleki eğitimde sürdürülebilir, yaygınlaştırılabilir ve örnek bir model olarak Çorum’un üretim gücüne uzun vadeli katkı sunacak. Tören, Vali Ali Çalgan, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’nin protokolü imzalamasıyla sona erdi.



"SİMEP, Çorum’u mesleki eğitimde bölgesel bir merkez haline getirecek"

Projenin imza töreninde konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, "SİMEP, Çorum’u mesleki eğitimde bölgesel bir merkez haline getirecek. Hedefimiz;okul-sanayi iş birliğini sürdürülebilir bir modele dönüştürerek gençlerimizin istihdam kaygısını ortadan kaldırmak ve sanayimizin rekabet gücünü artırmaktır" dedi.

"Çorum’un üretim gücünü insan kaynağıyla daha da ileriye taşıyacağız"

Projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin somut bir karşılığı olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise, "Bu proje sayesinde öğrencilerimiz sadece bir meslek öğrenen değil, üretim süreçlerini yöneten, nitelikli ve sahaya hazır bireyler olarak yetişecektir. Çorum’un üretim gücünü insan kaynağıyla daha da ileriye taşıyacağız" şeklinde konuştu.