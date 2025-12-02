Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir zorlu Fenerbahçe Medicane maçı öncesi konuk takım antrenörü ile birlikte maçı izlemeye gelen MHK Başkanı ve maçın hakemlerine çiçek verdi.

Pazar günü Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda Fenerbahçe Medicana takımını konuk eden Sungurlu Belediyespor Baş antrenörü Mustafa Özdemir karşılaşma öncesinde konuk takım antrenörü çiçek vererek başarılar diledi.

Özdemir daha sonra maçı bizzat izlemek için gelen Voleybol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Onur Hoşnut ile maçın baş hakemi Uluslararası klasmanda görev yapan İsmail Yıldırım ve Ankara A Klasman hakemi Yıldıray Turan’a çiçek vererek başarılar diledi.

MHK Başkanı Onur Hoşnut ise Sungurlu’da voleybola olan ilginin ve taraftar sevgisini son derece güzel olduğunu belirterek Sungurlu Belediyespor’u voleybola yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti ve ligin kalan haftalarındaki maçlarında da başarılar diledi.