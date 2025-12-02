Sungurlu hem sanayide hem de sporda büyük gelişim gösterdi.

Sungurlu Belediyespor kulübü aktif olması ve bir çok branşta faaliyet göstermesi ile sporun gelişimine büyük katkı vermeye devam ediyor. Bu branşlar arasında Voleybol da ilk sırada yer alıyor.

Sungurlu Belediyespor geçtiğimiz yıllarda da mücadele ettiği 1. ligde bu sezon Efeler Ligi hedefi ile sezona başlamasının ardından takımın iç saha maçlarına ilgi her geçen gün artıyor. Pazar günü oynanan Fenerbahçe maçında bu ilgi tavan yaptı. Salonun büyük bölümünü dolduran taraftalar nefes kesen mücadelenin son sayısına kadar takımlarına büyük destek verdiler.

Maçı izlemeye gelen MHK Başkanı Onur Hoşnut ta taraftarın ilgisi ve desteğinden son derece memnun kaldı.

İlçede voleybolda yıllardır yaptığı çalışmalar ile alt yapıdan itibaren sporcular çıkartan Mustafa Özdemir bunu Efeler Ligi ile taçlandırmak istiyor.

Fenerbahçe maçında tribünde taraftarları coşturan amigolarda göreve başladı ve ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı.

Maç sonunda ise salonu dolduran taraftarlar galibiyetin sevincini hep birlikte yaşadılar.