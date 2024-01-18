Miliyetçi Hareket Partisi (MHP), Çorum'da 10 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ederken daha önce 220 adayını açıklayan MHP, 55 adayını daha duyurdu.
MHP'nin Çorum'un ilçelerindeki adayları ise şu isimler oldu;
Alaca: Şerif Aslan
Bayat: Mehmet Bahadır Efe
Boğazkale: Mesut Ocaklı
Dodurga: İsmail Çetinkaya
İskilip: Ahmet Sağlam
Kargı: Selahattin Erdoğan
Laçin: Ünal Gevşek
Osmancık: Ahmet Gelgör
Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray
Uğurludağ: Zeki İpek