Miliyetçi Hareket Partisi (MHP), Çorum'da 10 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı.

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için siyasi partiler hazırlıklarına devam ederken daha önce 220 adayını açıklayan MHP, 55 adayını daha duyurdu.

MHP'nin Çorum'un ilçelerindeki adayları ise şu isimler oldu;

Alaca: Şerif Aslan

Bayat: Mehmet Bahadır Efe

Boğazkale: Mesut Ocaklı

Dodurga: İsmail Çetinkaya

İskilip: Ahmet Sağlam

Kargı: Selahattin Erdoğan

Laçin: Ünal Gevşek

Osmancık: Ahmet Gelgör

Sungurlu: Ahmet Haşim Özsaray

Uğurludağ: Zeki İpek