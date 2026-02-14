Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, ilçe başkanları ile istişare toplantısı yaptı.

Parti binasında gerçekleşen toplantıda 2026 yılında yapılacak olan faaliyetlerle ilgili değerlendirme yapıldı.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Toplantımızda, Genel Merkezimizin talimatları ve 2026 yılına ilişkin planlanan faaliyetleri kapsamlı şekilde değerlendirilmiş; İl Başkanlığımızın yürüteceği programlar ile ilçelerimizde hayata geçirilecek faaliyet ve çalışmalar istişare edilerek karara bağlanmıştır.

Bilge Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin himayelerinde yürütülen “Hayatın İçinde, Komşunla Yanında” anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen “Hayırla Komşu, Derdi’niz Derdimiz” temalı programlarımız; partimizin üye kayıt çalışmaları ve uygulama esasları; teşkilatlarımızın mevcut durumu ile yaklaşan Ramazan ayına yönelik planlamalar toplantımızın ana gündem başlıklarını oluşturmuştur.

2026 yılında daha planlı, daha disiplinli ve daha güçlü bir teşkilat yapısıyla sahada olma kararlılığımız bir kez daha teyit edilmiştir. Alınan kararların ve yapılan istişarelerin teşkilatımıza, camiamıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ederiz.”