MHP Çorum İl Başkanlığı Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin başlattığı "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyasına destek verdi.

MHP Çorum İl Başkanlığı tarafından hazırlanan yardımlar düzenlenen programla ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ülkü Ocakları, Merkez İlçe Başkanlığı ve Kaçep Birimine teslim edildi.

MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak yaptığı açıklamada, "Askıda 9 Gülek Buğday" kampanyası hakkında bilgiler verdi.

“Ramazan-ı Şerif’in başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olduğuna inancımızla tüm İslam alemine ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Mevla’dan niyaz ediyorum” diyen MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız, Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin himayelerinde başlatılan “Askıda 9 Gülek Buğday” kampanyasına Çorum İl Başkanlığı olarak biz de destek verdik. Bu doğrultuda, 9 güleğe denk gelen gıda kolilerimiz ve unlarımızı, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Ülkü Ocakları İl Başkanlığımıza, Merkez İlçe Başkanlığımıza ve Kaçep Birimimize teslim ettik. Kampanyamıza destek veren herkese teşekkür ederim” dedi.

Programa Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Kaçep Birim Sorumlusu Ayşe Deli ile İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.