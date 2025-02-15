MHP ve Ülkü Ocakları Teşkilat yöneticileri AK Parti İl Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Orhan Tosik, Kaçep Birim Sorumlusu Sayın Ayşe Deli, İl Genel Meclisi Grup Başkanı Kenan Genç, Çorum Belediyesi Meclis Grup Başkanı Arslan Kaynar, il ve merkez ilçe yönetim kurulu üyeleri, Cumhur İttifakı ortağı AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar ile yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sırasında, Cumhur İttifakı'nın önemi ve ülkemiz ile şehrimize sağladığı kazanımlar üzerinde duruldu. Cumhur İttifakı olarak şehre olumlu katkılar sağlamaya devam edileceği vurgulandı.

MHP, Ak Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar nezdinde tüm yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri için teşekkür etti.