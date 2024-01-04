Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Osmancık Belediye Meclisi Üyesi Kemal Arslan, partisinden istifa ederek İYİ Parti'den Osmancık Belediye Başkanlığına aday adayı başvurusunda bulundu.

İYİ Parti Osmancık İlçe Başkanı Sefer Mustafa Boyacı, ilçe yöneticileri Avni Demirci, Ömer Tekelen ve İYİ Parti Osmancık Belediye Başkan Aday Adayı Kemal Arslan ile Hakimiyet Gazetesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Osmancık Belediye Meclis Üyesi Kemal Arslan, MHP'den istifa ettiğini belirterek, İYİ Parti'den Belediye Başkan aday adaylığı için başvuru yaptığını söyledi.