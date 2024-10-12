Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Merkez İlçe Başkanlığı Saat Kulesi yanı Hürriyet Meydanı'nda üye kayıt standı açtı. MHP'nin standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu ve parti yönetim kurulu üyeleri de standı ziyaret ederek partiye yeni katılan üyelerle sohbet etti.

İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, “Milli çıkarlarımıza hizmet etmek için bu kutlu yoldaki yürüyüşümüze katkıda bulunmak üzere sizleri tüm Çorumluları Milliyetçi Hareket Partimizin çatısı altında görmekten mutluluk duyacağız." dedi.

Avcu, gün boyu standın açık kalacağını bugünden sonra ise üye kayıtlarının parti binasında devam edeceğini söyledi.