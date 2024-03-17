Milliyetçi Hareket Partisi İl Genel Meclis Üyesi ve Belediye Meclis Üyesi Adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Seçim Koordinasyon Merkezinin belirlediği program kapsamında çalışmalarını sürdüren MHP’li adaylar hem vatandaşların dertlerini dinliyor hem de parti politika ve projelerini vatandaşlarla paylaşıyorlar.

İl Genel Meclis Üyesi Adayları Sinan Eryücel, Yener Ceylan, Belediye Meclis Üyesi Adayı Selim Güloğlu, MHP İl ve Merkez İlçe Yöneticilerinin katıldığı programda teravih namazı sonrası Gülabibey Mahallesi’nde yer alan kıraathane ve çay ocakları ziyaret edildi.

MHP’li adaylar, vatandaşlarla bire bir görüşerek destek istediler.

31 Mart tarihinde seçilmeleri halinde ayırmadan ayrışmadan eşit hizmet politikası ile çalışacaklarını vurgulayan MHP’li adaylar, el ele gönül gönüle Çorum’u daha da yaşanabilir hale getirmek için çaba sarf edeceklerini ifade ettiler. (Haber Merkezi)