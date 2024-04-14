31 Mart Yerel İdareler Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'ndan belediye meclis üyesi seçilen MHP'li Av. Ali Beyaz, Çorum Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği görevine getirildi.

İttifakla meclis üyesi seçilen diğer isimlerden Ahmet Kurtbaş Tarife Komisyonu ve Çorum Belediyeler Çevre Birliği Üyesi, Selim Güloğlu Belediye Meclisi Katibi, Belediye Çevre Birliği ve Çorum Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Meclisi Üyesi, Ahmet Yağmur Çırak Belediye Encümeni ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi, Arslan Kaynar ise MHP Grup Başkanı, Denetim Komisyonu Çorum Sahipsiz Hayvanlar Koruma Birliği Meclisi Üyesi seçildi.