MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajıyla başlayan süreçte gözler terör örgütü PKK'nın silah bırakacağı ifade edilen 11 Temmuz tarihine çevrildi.

YÖNTER: ÇOK ÖNEMLİ HABERLER ALACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü süreçle ilgili çok önemli bir açıklama yapacağı duyurulurken canlı yayına katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. İzzet Ulvi Yönter de çarpıcı ifadeler kullandı. tv100'de "Cansu Canan ile Özgür İfade" programında önemli açıklamalarda bulunan Yönter "Birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız" dedi.

"TÜRKİYE BÜYÜK BİR KÜLFETİNDEN KURTULUYOR"

Yönter'in açıklamalarından önemli satır başları şöyle: "Türkiye tarihi bir eşikte. Yeni bir döneme geçiyoruz. Terörsüz Türkiye'nin arifesindeyiz. Yarım asrı bulan kanlı bir sürecin sonuna geldik. Allah'ın izniyle birkaç gün içerisinde çok önemli haberler alacağız. Türkiye büyük bir külfetinden kurtuluyor. Türkiye yüzyılına, terörsüz Türkiye hedefi mühür vuracak.

Milli birlik ve beraberlikle yeni yüzyılı karşılayacağız. PKK terör örgütü birkaç gün içerisinde silah bırakacak. Sürecin provoke edilmesinden elbette uzun bir süredir hem endişe ettik hem de bu konuda sayın genel başkanımız uyarılarını, kaygılarını, düşüncelerini paylaştı.

"TÜRKİYE HUZURLU BİR DÖNEME GEÇECEK"

Artık dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Türkiye huzurlu bir döneme geçecek. Türkiye, barış ve kardeşliğin ikame edildiği bir döneme geçecek. Biz Terörsüz Türkiye'yi amasız fakatsız destekliyoruz. Bu hususlara ulaşma noktasında son derece kararlıyız."