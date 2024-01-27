Milliyetçi Hareket Partisi Sungurlu ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen akşam yemeğine partililer tarafından yoğun ilgi gösterildi.
Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğinde bir araya gelen MHP’liler seçim çalışmalarını değerlendirdi.
Düzenlenen yemeğe MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol, Çorum Ülkü Ocakları Başkanı Orhan Tosik, Türk Büro-Sen Genel Başkan Yardımcısı Sami Çam, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Sungurlu Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Kamu-Sen İlçe Başkanı Ali Karslı, Sungurlu Belediye Başkan Adayı Ahmet Haşim Özsaray, Kadın Kolları Başkanı Ceyhan Çekici ve çok sayıda partili katıldı.