Çorum’un Sungurlu ilçesinde MHP ve Ülkü Ocakları yeni binasına taşındı.

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, MHP Sungurlu İlçe Başkanı Orhan Özyol ve yönetiminin girişimleriyle geçtiğimiz aylarda tapusu alınarak partiye kazandırılan binada yapılan tadilatların tamamlanmasıyla birlikte yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Ocak Başkanı Abdullah Dalyan, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, Dodurga Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya, ilçe başkanları, ilçe ocak başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, sendika temsilcileri, KAÇEP birimi ve partililer katıldı.