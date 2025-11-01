Kubbeli Cami karşısında bulunan Balaban Pasajındaki 9 bağımsız işyeri satın alınarak dizayn edilen yeni MHP İl Binası için açılış töreni düzenlendi.

Yeni binanın açılış törenine MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, MHP MYK üyesi Ahmet Kürşad Azkur, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, STK temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Çorum Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisiyle başlayan açılış töreni, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.

Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Törenin açılış konuşmasını yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, mülkü kendilerine ait olan il başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirmenin haklı gururunu yaşadıklarını dile getirerek, binanın alınmasında yapımında büyük emeği olan başta Milletvekili Vahit Kayrıcı olmak üzere belediye başkanlarına, ülkü ocaklarına, emeği geçen tüm dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Konuşmasında ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu yapan Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2053 ve 2071 vizyonlarıyla taçlandırdığı Türk ve Türkiye yüzyılı vizyonunun bu milletin ‘Kızıl Elması’ olduğunu söyledi.

Çıplak, Milliyetçi Hareket Partisi olarak çağrılarının net olduğunu ve terörsüz bir Türkiye'nin mümkün olabileceğini ifade ederek;

‘Türk'üz, Türkçüyüz, kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk milliyetçileriyiz. Hiç kimsenin Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Türkçülüğe hizmet kulvarında milletseverlik ve vatanseverlik yarışına girmesin. Biz kimlerin, kimleri destekleyerek hangi makamlara geldiğini biliyoruz. Sayın liderimizin Devlet Bahçeli Bey'in vatanseverliğinin sadakası sizlerin yedi sülalenize yeter Allah’ın izniyle.” şeklinde konuştu

‘Cumhur İttifakı ruhuyla bu devletin bekası, bu milletin aydınlık yarınlarına güvenli adımlarla, emin adımlarla yürümesi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge lider Devlet Bahçeli'nin el ele gönül gönüle vermesiyle kutlu bir yolculuğa hamd olsun yürüyoruz.’ Diyen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın; “Liderlerimizin arkasında ölümüne arkalarında durmaya devam ediyoruz. Yeter ki bayrağımız inmesin, yeter ki ezanlarımız dinmesin, yeter ki, nasıl ki Kurtuluş Savaşı'nda düşmanı atmışsak bu topraklardan bir daha asla düşman çizmesi bu şehit kanlarıyla sulanmış aziz topraklarda bulunmasın diye var gücümüzle hamdolsun çalışıyoruz. Ve burada da güzel bir vesileyle bir aradayız. İnşallah bu birlikle, inşallah bu beraberlik ve kardeşlik ruhuyla daha nice yüzyıllara devletimizin bekası, milletimizin güvenli bir şekilde ilerlemesi ve adım atmasıyla beraber Allah'ın izniyle, gönül birliğiyle, el birliğiyle nice yüzyıllarda Cumhuriyetimizin kutlayacağız.” ifadelerini kullandı

Binanın alımında emeği geçen başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP teşkilatına teşekkür ederek konuşmasına başlayan MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ise birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; “Bu binamız Çorum'umuza, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun diyorum. Ülkemiz ve birliğimiz daim olsun. Biz Bizler omuz omuza verdikten sonra, birlik içerisinde olduktan sonra dünyaya yön veren bir cumhuriyeti devam ettireceğiz. Bunu böyle bilin. Allah birliğinizi daim etsin.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan bayan üyelere rozetlerini MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı ve MHP MYK üyesi Ahmet Kürşad Azkur taktı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri ve davetliler binayı gezerek bilgi aldı.