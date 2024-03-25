Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ali Hocalı Mahallesi’nde sulama kanalında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündeme oturdu. Kesilen yüzlerce at ve eşeğin kalıntısı sulama kanalına döküldü. Bir torbaya konulan kalıntılar kedi ve köpeklerin poşetleri açmasıyla etrafa saçıldı.

ÇEVREYE KÖTÜ KOKU YAYILDI

Çevreye kötü koku yayılması üzerine vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler at ve eşek eti kalıntılarının kimin tarafından atıldığını tespit edemezken, bölgede temizlik çalışması yaptı.

“ADANA'NIN DEĞERİNİ DÜŞÜRÜYOR”

Çevrede oturan vatandaşlar duruma isyan etti. İhlas Haber Ajansı’na konuşan mahalle sakinlerinden İsmail Yıldız, “Bunu her zaman yaşıyoruz, ilk defa olan bir şey değil. At ve eşek kemiklerini ileriden atıyorlar, buralarda toplanıyor. Eti sıyırıp kemiklerini attıkları için çok pis bir koku oluyor. Kanalın dibindeki mahalle kokuya çok maruz kalıyor. Gerçekten çok üzülüyoruz, Adana’nın değerini düşürüyor” ifadelerini kullandı.