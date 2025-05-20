Çorum'da yapımı tamamlanan 100. Yıl Millet Bahçesi, düzenlenen programla hizmete açıldı.

Çorum il merkezinde inşaatı tamamlanan Çorum Belediyesi 100. Yıl Millet Parkı'nın açılış töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi. Her yaş grubuna hitap eden alanların yer aldığı millet bahçesinde özellikle çocuklar için oluşturulan bisiklet parkuru, kaykay pisti, basketbol sahası ve çeşitli oyun alanları büyük ilgi gördü.

Açılışa özel olarak düzenlenen etkinlikte palyaçolar, çocuklara eğlenceli anlar yaşattı. Açılışa katılan aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, parkta oluşturulan sosyal alanlar büyük ilgi gördü.



"Bu güzel parkımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum"

Açılış töreninde konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, parkın özellikle gençler ve çocuklar için önemli bir sosyal yaşam alanı olacağını vurgulayarak, emeği geçen herkese teşekkür etti. Parktaki eksikliklerin kısa sürede tamamlanacağını ifade eden Aşgın, "Burada birbirinden güzel ve farklı etkinliklerin büyük bir kısmı tamamlandı. Şu an içinde bulunduğumuz alan, iki adet tenis kortunu barındırıyor. Hemen yan tarafımızda ise, yıllardır çocuklarımızın hayalini kurduğu kaykay pisti yer alıyor. Arka kısımda bisiklet parkuru bulunuyor ve bunların yanı sıra daha birçok alanla burası, sporla dolu dolu yaşayan bir park haline geliyor. Parkın arka bölümünde kapalı bir alanımız daha var. Burası da yakın zamanda kitap kafe tarzında bir mekan olarak hizmet verecek. Biz tüm çalışmalarımızı, başta çocuklarımız olmak üzere hemşehrilerimizin yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek amacıyla yürütüyoruz. Şimdiden bu güzel parkımızın tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Firmadan kaynaklı bazı küçük eksikliklerimiz var, ancak bunları da en kısa sürede tamamlayacağız. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



"Sağ olsun Belediye Başkanımız o dönemde biz gençlerin sesini duydu"

Belediye Başkanı Aşgın'a teşekkür eden Eren Düzgün ise, "28 yaşındayım ve 20 yıldır paten sürüyorum. Tutkuyla başladığım bu sporu 20 yıldır aralıksız sürdürüyorum. Aynı zamanda Çorum'un kaykay ve paten il temsilcisiyim. Yıllar önce bu sporu daha sağlıklı ve güvenli alanlarda yapabilmek adına bir talepte bulunmuştuk. Sağ olsun Belediye Başkanımız o dönemde biz gençlerin sesini duydu ve 'bu parkı sizlere yapacağım. Gençlerin taleplerini arka planda bırakmayacağım' dedi. Sağolsun başkanım sözünü tuttu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. Nihayet parkımıza kavuştuk. Eskiden bu sporu sokaklarda, trafikte yapardık ve bu bizim için oldukça tehlikeliydi. Şimdi ise rampaları olan bir parkımız, oturma alanlarımız ve sporla ilgili daha birçok imkânımız mevcut. Bu nedenle bu parkın bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu alan, ekstrem sporlar açısından da güzel bir başlangıç oldu. İnanıyorum ki ilerleyen zamanlarda çok daha güzel etkinliklerde, yarışmalarda ve projelerde hep birlikte buluşacağız" diye konuştu.