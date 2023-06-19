Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Spor Temalı Millet Bahçesi'nin inşaat çalışmalarını inceledi.

Eski stadyum yerinde başlayan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Başkan Aşgın, "Çorum'un güzelliğine güzellik katacak Spor Temalı Millet Bahçemiz’de çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Spor Temalı Millet Bahçesi'nin ihalesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmıştı. İhalenin ardından iş başı yapan yüklenici firma, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, millet bahçesi inşaat alanında ve projede yer alan millet kıraathanesi inşaatında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, "Bilindiği gibi 56 dönümlük eski stadyum arsasını Belediyemize kazandırmıştık. Bu bölgede millet kıraathanesi, çocuk oyun alanları, spor alanları, tenis kortları, kaykay pisti, koşu ve bisiklet yolları inşa edeceğiz. Projenin ikinci etabında ise araç trafiğini göz önünde bulundurarak yapacağımız iki katlı yer altı otoparkıyla da bölgenin otopark sorununu çözeceğiz. Rekreasyon ve sosyal tesisleriyle hemşehrilerimizin hoşça vakit geçireceği muazzam bir eseri hizmete sunmuş olacağız." diye konuştu. (Haber Merkezi)