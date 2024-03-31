AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Mahalli İdareler Genel Seçimi nedeniyle sandık başına gitti.

Oyunu eşi Meral Ahlatcı ile birlikte Kocatepe İlkokulu 1529 numaralı sandıkta kullanan AK Parti Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, seçimlerin ve kullandıkları oyların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Oy vermeden önce sandık görevlileriyle yakından ilgilenen Ahlatcı, görevlilere de kolaylıklar diledi. Seçim çalışmaları sırasında kendilerini bağrına basan tüm Çorumlu hemşehrilerine de teşekkür eden Ahlatcı, seçim güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerini de unutmadı.