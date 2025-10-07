AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, Osmancık Ömer Derindere MYO ve Kapalı Cezaevi arasındaki yolun duble yola dönüştürülmesi için Karayolları ile çalışmalara başladığını duyurdu.

Milletvekili Kaya, Karayolları Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileriyle birlikte saha incelemesi ve ön planlama görüşmeleri yaptıklarını belirterek, “Osmancık’ımızın ulaşım altyapısını güçlendirmek, eğitim kurumlarımız ve kamu tesislerimiz arasındaki ulaşımı daha güvenli hale getirmek için çalışmalara başladık. Proje tamamlandığında hem öğrencilerimiz hem de bölge halkımız rahat bir nefes alacak” dedi.