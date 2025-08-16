AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, AK Parti İl Başkan Vekili Nurettin Karaca, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, İl Başkan Yardımcısı Faruk Özyılmaz ile birlikte Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür ve esnaf odası başkanlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda, esnafın sorunları ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde ele alındı. Görüşülen başlıca konular ise şunlar oldu:

“Vergi ve mali konular ile KDV oranlarında düzenleme talebi, haksız rekabet nedeniyle ortaya çıkan sorunlar, sermaye ve yatırım destekleri konusundaki talepler, Perakende Yasası üzerine değerlendirmeler, esnaf ve küçük işletmelerin üzerindeki gider yükünün azaltılması talebi, kredi şartlarının iyileştirilmesi ve erişimin kolaylaştırılması, emekli esnafların sosyal ve ekonomik talepleri, ticari araç denetimlerine ilişkin beklentiler, kadın esnaf ve genç girişimciler için bölgesel teşvik ve destek programları, geçici pazarlar, festivaller ve yöresel ürün satışları üzerine değerlendirmeler.”

Milletvekili Oğuzhan Kaya, esnafın üretimden istihdama, ticaretten hizmet sektörüne kadar ekonominin bel kemiği olduğunun altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Esnaf ve sanatkârlarımız, Türkiye ekonomisinin can damarıdır. Üreten, istihdam sağlayan, alın teriyle geçinen tüm esnafımızın yanındayız. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda esnafımızla birlikte daha güçlü bir geleceğe yürüyeceğiz.” (Haber Merkezi)