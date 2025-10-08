Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, İsrail güçleri tarafından hukuksuz olarak alıkonulduğunu açıkladı.

İsrail askerleri, Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün'ün de bulunduğu Vicdan gemisine bu sabah saatlerinde müdahale etti.

Müdahalenin ardından Milletvekili Ün bir paylaşım yaptı. Ün, yaptığı görüntülü paylaşımda, "Ben Sema Silkin Ün, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekiliyim. Eğer bu videoyu izliyorsanız, Gazze'ye yönelik hukuksuz ablukayı kırmak amacıyla çıktığım yolculuk sırasında, yine hukuka aykırı bir şekilde İsrail güçleri tarafından alıkonulmuş olduğum anlamına gelir" ifadelerini kullandı.